ارتباط وفاة شخص فى إيلينوى بتفشى بكتيريا فى ويسكونسن

قال مسئولو صحة إن أحد سكان شمال إيلينوى -الذى توفى بعد تشخيص إصابته هذا العام بعدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الدم تسمى (اليزابيث كنجيا)- كان يحمل نفس السلالة البكتيرية المرتبطة بوفاة أكثر من عشرة أشخاص بولاية ويسكونسن.

ولم تعلن أى تفاصيل تتعلق بسن الرجل أو الملابسات الأخرى لكن ميلانى أرنولد المتحدثة باسم إدارة الصحة العامة فى إيلينوى قالت إنه كان يعانى من مشاكل صحية لم يتم الإفصاح عنها.

وقالت أرنولد فى بيان إن مسئولى الإدارة أرسلوا إخطارات للمستشفيات يطلبون فيها الإبلاغ عن جميع حالات الإصابة بمرض (اليزابيث كنجيا) مع الاحتفاظ بأى عينات لاحتمالات إجراء فحوص بالمختبرات.

وتوفى 15 شخصا من العدوى التى أصيب بها 48 شخصا معظمهم فى جنوب شرق وجنوب ولاية ويسكونسن. وقال البيان إن كلا من ولايتى ميشيجان وايلينوى أعلنتا عن حالة وفاة واحدة وحالة إصابة واحدة.

وقال مسئولو الصحة إن المرضى الذين توفوا فى ويسكونسن كانوا يعانون من حالات صحية لم يتم الإفصاح عنها ولم يتضح ما إذا كانت هذه البكتريا هى المسئولة عن جميع تلك الوفيات.

وتتعاون ولايات ويسكونسن وميشيجان وايلينوى مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى أتلانتا للوقوف على مصدر العدوى.

و(اليزابيث كنجيا) عدوى بكتيرية يندر أن تتسبب فى إصابات بالمرض لدى البشر وتوجد أحيانا فى الجهاز التنفسى وهى بكتريا عصوية الشكل سالبة لصبغة جرام اكتشفتها عالمة الأحياء الدقيقة الأمريكية اليزابيث كنج عام 1959.

وتنجم الإصابة عن التعرض لهذه البكتريا ومن بين أعراضها ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والقشعريرة والتهاب الأنسجة الخلوية الضامة فيما يحتاج تأكيد الإصابة إلى إجراء اختبارات بالمختبر.

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