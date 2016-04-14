مفاجأة.. 6 فناجين قهوة يومياً تقلل الإصابة بأمراض الكبد وتنقى السموم

نتائج جديدة ومثيرة أعلن عنها المؤتمر الدولى للكبد أمس الأربعاء فى برشلونة، حيث كشف فريق من الباحثين الإيطاليين أن شرب 6 أكواب من القهوة يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الحاد ويخفض خطر الكولسترول.

وأوضح الباحثون أن زيادة أزمة البدانة فى العالم تعنى أن هناك زيادة فى أعداد المعرضين لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى، وهى حالة شديدة والتى يمكن أن تكون قاتلة، حيث إن أمراض الكبد الدهنى تترافق عادة مع زيادة الوزن، والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى تليف الكبد المهدد والوفاة المبكرة.

ووجد الباحثون الإيطاليون من جامعة نابولى أن شرب كميات كبيرة من القهوة يوميا يمكنها درء أمراض الكبد الدهنية حتى بين البدناء، مؤكدين أنها تحسن هيكل الأمعاء لأنها ترفع مستويات بروتين يسمى “Zonulin”، الذى يحسن من قدرة الأمعاء على تصفية المواد الضارة، التى تمر فى مجرى الدم ومن ثم إلى الكبد.

وأكد الباحثون أن القهوة يمكن أن تعكس المشاكل المتعلقة بمرض الكبد الدهنى “NAFLD” مثل التنكس المتضخم، وهو شكل من أشكال التهاب خلايا الكبد.

وأضاف الباحثون أن القهوة مع اتباع نظام غذائى عالى الدهون تعكس بشكل كبير من مستويات الكولسترول، وتخفض مستويات الإنزيمات الضارة وتقلل كمية الدهون فى خلايا الكبد.

يذكر أن هناك دراسات سابقة أظهرت أن شرب القهوة قد يقلل من خطر التصلب المتعدد، ومرض القلب، ومرض باركنسون ومرض السكرى من النوع 2.

ونشرت نتالج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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