محافظ بنى سويف يعمم مشروع ممارسة الرياضة على مدارس المحافظة

أكد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، أن مشروع الممارسة الرياضية بمدارس المحافظة، الذى بدأ تنفيذه مطلع الشهر الجارى، لافتاً إلى تعميمه على جميع مدارس المحافظة لما به من الميزات مثل إجراء الكشوفات الطبية واختبارات القدرات والقياسات البدنية للطلاب للاطمئنان على صحتهم والوقوف على قدراتهم وانتقاء ذوى الإمكانات العالية والمتفوقين والموهوبين، تمهيداً لتبنيهم ورعايتهم وتدعيم قدراتهم ليصبحوا عنصراً فاعلاً فى النهوض بالوطن فى المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة أنور السادات الابتدائية بقرية بهبشين فى مركز ناصر شمال المحافظة، اليوم الخميس، برفقة اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، خالد عويس رئيس مدينة ناصر الدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية، نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق الأنصارى مدير التأمين الصحى.

وتابع المحافظ جانباً من أنشطة مشروع الممارسة الرياضية بالمدارس برعاية المحافظة، والذى يتم تنفيذه كبداية بمدرستى (أنور السادات ببهبشين التحرير بانفسط بالواسطى) كمنطقة انطلاق لممارسة الألعاب الرياضية داخلها فى فترة الصيف من خلال النادى الصيفى، ما يساهم فى جعل المدرسة جاذبة للطلبة، تمهيداً لتعميم هذا المشروع على باقى مدارس المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ياسر الشربينى، مقدم فكرة المشروع، أنه يعتمد على 3 محاور رئيسة تشمل تأسيس تلميذ المدرسة تأسيساً بدنيا وصحياً على أسس علمية، علاوة على توفير أدوات رياضية داخل المدارس عن طريق الاتحادات الرياضية المشاركة فى المشروع، بالإضافة إلى رفع مستوى مدرسى التربية الرياضية عن طريق بعض الاتحادات الرياضية المشاركة فى تنفيذ المشروع، بهدف عودة النشاط الرياضى بالمدراس وخلق علاقة إيجابية بين الطالب والمدرسة، بما يساهم فى تحسين مستوى التحصيل والمردود الدراسى وينعكس على تطوير المنظومة التعليمية ودعم الطلاب المتفوقين والموهوبين رياضيا من القرية.

وأضاف "الشربينى" أن المشروع ترعاه المحافظة ويشارك فى تنفيذه كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، مديرية التربية والتعليم فرع التأمين الصحى، وبعض الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية.

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