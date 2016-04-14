حبس صاحب بازار 4 أيام بتهمة حيازة 5 آلاف قطعة أثرية داخل شقتين بعين شمس

قرر المستشار محمد الجرف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس صاحب بازار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة أكبر كمية آثار تم ضبطها خلال 10 سنوات مضت، بلغت 5 آلاف قطعة أثرية داخل شقتين بعين شمس.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، أن المتهم "ياسر.ع" صاحب بازار، عثر بحوزته على 5 آلاف قطعة أثرية تتمثل فى مخطوطات أثرية من العصور الفرعونية والإسلامية والقبطية، وقطعة أثرية كبيرة لـ"العذراء"، وتماثيل خشبية وذهبية وفضية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم خبئ تلك القطع الأثرية داخل شقتين بعين شمس، قبل تهريبها خارج البلاد، حيث عثر داخل الشقة على قطعتين سلاح نارى بغرض استخدامهما فى حراسة القطع الأثرية، وبتشكيل لجنة من الأثار لمعاينة القطع المضبوطة، أثبتت أن القطع الأثرية أصلية، عقب حلفهم اليمين.

وأشارت التحقيقات، إلى إن المتهم عثر على تلك القطع بعدة أماكن ومحافظات، منها ما تم الحصول عليه من جراء عمليات التنقيب، داخل عين شمس وخارجها، ومنها ما تم الحصول عليه عن طريق عملية الشراء .

ورد بلاغا للإدارة العامة للآثار، برئاسة اللواء أحمد عبد الظاهر، رئيس مباحث الآثار، يفيد بحيازة المتهم لكمية ضخمة من القطع الأثرية التى حصل عليها من جراء التنقيب تارة، ومن جراء عمليات الشراء تارة أخري، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات مباحث الآثار من القبض على المتهم داخل شقة بعين شمس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

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