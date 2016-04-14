مصرع فلاح بسكين على يد شخص منعه المرور بعربته الكارو من أمام منزله بالفيوم

لقى فلاح، مصرعه، متأثرا بإصابته بجرح قطعى بالرقبة والصدر والبطن، من قرية قلمشاة، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، واتهم والده أحد المواطنين بالقرية، بضربه بسكين، بسبب خلاف بينهما، إثر منع المتهم، للمجنى عليه بالمرور بعربة كارو من أمام منزله.

وتلقى اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مدير مستشفى الفيوم العام، بوصول (ربيع م ع -20 سنة)، فلاح، من قرية قلمشاة، بمركز إطسا، جثة هامدة، وأظهر الكشف الطبى عليه، أنه توفى نتيجة إصابته بجرح قطعى بالرقبة والصدر والبطن.

واتهم والد المتوفى، "حسام.ف.أ"، بالتعدى على نجله بالضرب بـ"سكين"، محدثا إصابته، التى أودت بحياته، وأرجع ذلك لوقوع مشاجرة بينهما، بسبب منع المتهم، للمجنى عليه، من المرور بعربة كارو من أمام منزله.

وكلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائى، بسرعة إجراء التحريات، وضبط المتهم الهارب، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، رقم 2717 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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