مقتل موظف بطلق نارى فى خصومة ثأرية مع أبناء عمومته بمركز سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، اليوم الخميس، موظفا بالأوقاف جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بعد تجدد خصومة ثأرية بينه وبين أبناء عمومته من عائلة أودهب بناحية قرية أولاد عزاز دائرة مركز شرطة سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوفاة موظف بالأوقاف عقب إصابته بطلق نارى.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، العثور على "هاشم. ا. ه" 39 سنة موظف بالأوقاف، جثة هامدة عقب إصابته بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام.

وأشارت التحريات إلى إن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ع"، و"محمد. ا. ص" ينتمون إلى فرع محمد السيد بعائلة أبودهب، وذلك بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين "أبناء عمومة".

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتم ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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