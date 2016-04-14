بالصور.. غلق 3 مقاهى بدون تراخيص بشارع نزلة الزناتى فى الأقصر خلال حملة

قاد محمد جمال المنفلوطى مدير الشئون القانونية بمدينة الأقصر، حملة لتنفيذ قرارات غلق 3 مقاهى بالشمع الأحمر والأختام بشارع شجرة الدر المتفرع من شارع المدينة المنورة بالأقصر بشارع نزلة الزناتى، وذلك لإدارة المقاهى بدون ترخيص، وذلك طبقًا لتعليمات العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر.

ورافقه خلال الحملة لغلق المقاهى كل من المهندس حجاج يوسف مدير المتابعة الميدانية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات غلق أرقام 2334، و2339، و452 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة، وطبقاً لأحكام المادة "29" من القانون رقم 371 لسنة 1956، كما شارك فى الحملة سمير جابر أبادير مدير عام إدارة الرخص بالإدارة الهندسية، ومحمود محمد مصطفى رئيس حى جنوب، بالإضافة إلى مشرفى الحى بمجلس مدينة الأقصر.

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- بالصور.. تنفيذ 10 قرارات إزالة خلال حملة بمدينة الأقصر