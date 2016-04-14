بالصور.. تجمع عشرات الطلاب بالغردقة اعتراضا على قرار إلغاء الدروس الخصوصية

تجمع صباح اليوم الخميس، العشرات من طلاب المراحل التعليمية، بمدينة الغردقة، بالقرب من مقر مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الدروس الخصوصية.

وأعلن الطلاب عن رفضهم لقرار الوزير، لقرب موعد الامتحانات، وأن الوقت الذى قرر فيه الوزير تطبيق إلغاء الدروس وقت حاسم بالنسبة لهم، مؤكدين أنه لا يوجد أى استعداد من قبل الوزارة لإلغاء الدروس الخصوصية.

وأضاف الطلاب أن جميع المدارس يوجد بداخلها نقص من حيث عدد المدرسين، وإذا كان هناك مدرسون فلا يوجد شرح للمواد، ورفع الطلاب لافتات أثناء تجمعهم بالقرب من مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حملت عبارات "يسقط كل نظام تعليم عايز الطالب يبقى بهيم" و "وفوق فوق يا وزير دى ثانوية تحديد مصير".

وحاول محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، فض تجمعات الطلاب وإبلاغهم بوصول قوافل تعليمية بديلة للدروس الخصوصية، إلا أنه فشل فى فض التجمعات التى من المقرر أن تزداد عقب خروج الطلاب من المدارس.

من جانب آخر أقيمت بقصر ثقافة الغردقة صباح اليوم القافلة التعليمية التى من المفترض التى تحل محل الدروس الخصوصية، وتنظمها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر أن تعقد يومين فى الأسبوع.

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