انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى "اقتصاديات بلا أعباء"بتجارة جامعة الإسكندرية

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوى لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية بعنوان "اقتصاديات الإبداع والتنمية بلا أعباء" بحضور عدد من مسئولى الشركات الاقتصادية وأعضاء هيئة التدريس من مصر والدول العربية.

ويناقش المؤتمر خلال فعالياته تحديات الاقتصاد المصرى وطرق حل مشاكل والأعباء التى تواجهه فى الفترة الحالية، وذلك من خلال الأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين والمتخصصين فى الاقتصاد.

" علوم الإسكندرية" تجدد الإعارة لـ 14 عضو هيئة تدريس بالجامعات العربية

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