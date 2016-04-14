أهمها الصلع وتلف الكبد.. 5 آثار جانبية لتعاطى المنشطات الرياضية

1- تغيير المزاج

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2- الإصابة بالصلع على المدى البعيد

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3- الإصابة بأمراض الشرايين التاجية

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4- تجعل الجلد أكثر سوءا

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5- تلف الكبد

يلجأ كثير من الرجال لتعاطى المنشطات بغرض اللحصول على عضلات ضخمة، وهم لا يعرفون أن ذلك يؤثر سلبا على صحتهم. وأكد الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا أن المنشطات التى يتعاطها الرجال فى صالات الألعاب الرياضية، لها العديد من الآثار الجانبية على الجسم أبرزها:>أثبتت الدراسات أن مادة الستيرويدات المنشطة تزيد مستويات هرمون التستوستيرون فى الجسم، ما يجعل الشخص أكثر عدوانية وميلا للعنف، إضافة إلى الإصابة بالقلق والاكتئاب وتغير المزاج.>استخدام المنشطات عامل رئيسى فى إصابة الرجال بالصلع، نظرا لتسببها فى رفع مستويات هرمون التستوستيرون، ما يؤدى إلى انكماش وتلف بصيلات الشعر.>ظهرت الدراسات أن المنشطات تزيد من مستويات الكولسترول فى الدم، فيتراكم على جدران الشرايين ويعيق تدفق الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالقلب.>استخدام المنشطات بشكل منتظم يجعل الجلد خشنا وجافا، مع رفع مستويات هرمون التستوستيرون وعدم التوازن الهرمونى فى الجسم، وقد تسبب تمدد الجلد بسبب نمو سريع للعضلات.

المنشطات تسير فى مجرى الدم وتؤثر على قدرة الهضم وقدرة الكبد وتراكم السموم فيه، وينتج عنها أضرار كثيرة.

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