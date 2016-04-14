خبراء: الإصابة بسرطان الرحم ترتبط بمعدلات البدانة المرتفعة بشدة بين السيدات

حذر خبراء بريطانيون من أن البدانة تسبب ارتفاعا هائلا فى عدد السيدات اللاتى يعانين من سرطان الرحم.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن معهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة أن عدد المريضات اللاتى يصبن بالبدانة قد تضاعف تقريبا خلال 20 عاما، وهو يرتبط بمعدلات الإصابة بسرطان الرحم.

وذكر المعهد أنه فى الفترة من عام 1993 إلى 1995 أصيب حوالى 19 سيدة من كل 100 ألف بسرطان الرحم فى المملكة المتحدة، فيما ارتفع هذا الرقم ليبلغ 29 من بين كل 100 سيدة فى الفترة بين عامى 2011 إلى 2013.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالى 9 آلاف سيدة تصاب بسرطان الرحم سنويا فى المملكة المتحدة، وهو رقم مرتفع مقارنة بـ4800 سنويا منذ 20 عاما، بينما يتسبب المرض فى وفاة ألفى سيدة سنويا.

ومن جانبه، قال البروفيسور جوناثان ليديرمان مدير معهد أبحاث السرطان البريطانى "إنه من المقلق أن الحالات المصابة بسرطان الرحم ترتفع بسرعة كبيرة، وإننا لا نعلم كل الأسباب، ولكن نعلم أن ثلث الحالات ترتبط بالبدانة، ومن ثم فليس من المفاجئ أن نرى ارتفاعا فى حالات الإصابة بسرطان الرحم فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه معدلات البدانة".

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