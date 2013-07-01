أنباء عن القبض علي أحد المتهمين بقتل المتظاهرين بأسيوط

يتردد بالشارع الاسيوطي وبين المتظاهرين امام ديوان عام محافظة اسيوط انباء عن القاء القبض علي اسامة النوساني احد المتورطين في حادث قتل المتظاهرين واطلاق اعيرة نارية عليهم بجوار مقر الحرية والعدالة وديوان عام المحافظة.

> وهناك معلومة بان الشخص المذكور محسوب علي التيار الاسلامي وان الاخوان استعانوا به في اطلاق النيران علي المتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس مرسي