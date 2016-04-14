بالصور.. "محمد بدر" يبحث إعداد مخطط استراتيجى لمدينة الأقصر الجديدة

التقى محمد بدر محافظ الأقصر مع الدكتور حاتم القرنشاوى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والعميد السابق لكلية التجارة والوفد المرافق، لمناقشة مشروع إعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر الجديدة وتحديد موقعها المستقبلى.

واستعرض القرنشاوى مراحل إعداد المشروع لتصبح مدينة الأقصر الجديدة مدينة ذكية ومستدامة تمثل همزة الوصل بين عراقة الماضى وتطلعات المستقبل، حيث يتم دراسة الاحتياجات الفعلية التى تخدم أبناء المحافظة لتمتد وتخدم إقليم الصعيد بأكمله من خلال ما بها من مراكز علاجية وتدريبية وترفيهية عالمية.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر أن الهدف من إنشاء مدينة الأقصر الجديدة ليس التوسع العمرانى، ولكن لتربط ما بين مركز ومدينة الأقصر ومدينة طيبة وتكون حلقة الوصل بينهما من خلال جعلها قاعدة تجميع اقتصادية، تشتمل على مركز علاجى عالمى وجامعة متخصصة ومراكز دراسات ومركز تدريب مجهز على مستوى عالى، كما سيتم تجهيز المدينة لتصبح المدينة الأولى على مستوى الجمهورية لاستقبال السياح من ذوى الاحتياجات الخاصة ومراكز ترفيهية، واختتمت المناقشات بزيارة بدر والقرنشاوى والوفد المرافق إلى موقع المدينة لتحديد مواقع وإحداثيات المشروع.

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