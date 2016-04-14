ست طائرات حربية إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

اخترقت ست طائرات حربية إسرائيلة الأجواء اللبنانية مساء أمس.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني صباح اليوم الخميس، أن طائرتين حربيتين إسرائيلتين اخترقتا الاجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية لنحو ساعتين، ثم غادرتا الاجواء عصر أمس من فوق البحر غرب بلدة الناقورة بجنوب لبنان.

> كما اخترقت 4 طائرات حربية إسرائيلية الاجواء اللبنانية من فوق الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية لنحو ساعة ونصف، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة ذاتها “.