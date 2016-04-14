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مصرع سائح صيني وإصابة 4 في تصادم سيارتين بطريق «سفاجا – قنا»‎

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مصرع سائح صيني وإصابة 4 في تصادم سيارتين بطريق «سفاجا – قنا»‎ مصرع سائح صيني وإصابة 4 في تصادم سيارتين بطريق «سفاجا – قنا»‎

حادث تصادم – أرشيفية

مراسل «ONA»:

قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر ، الخميس، إن سائحا صينيا لقي مصرعه فيما أصيب 4 سائحين صينيين آخرين أصيبوا بإصابات متفرقة في حادث تصادم وقع صباح الخميس بالقرب من الكيلو 85 بطريق سفاجا قنا.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، أن السيارة السياحية كانت قادمة للغردقة من الاقصر وتقل 5 سائحين صينيين، لافتة إلى أن حادث التصادم وقع مع سيارة ربع نقل.

وأوضحت، أنه تم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفي سفاجا العام لتقي العلاج وتم ايداع جثة المتوفي مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالحادث.

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