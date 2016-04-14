ليلة_الأبطال – جابي يعترف بلمسة اليد: ' لو كانت داخل المنطقة لكانت ضربة جزاء '

اعترف قائد أتليتكو مدريد جابي هيرنانديز بكونه لمس الكرة بيده في الدقائق الأخيرة من عمر لقاء الروخيبلانكوس مع برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جابي – الذي فاز فريقه 2-0 ليمر لنصف النهائي – "نعم الكرة كانت لمسة يد، لا أعلم إن كانت ضربة جزاء أم لا".

وكان إنييستا قد مرر كرة ارتطمت بيد جابي داخل منطقة جزاء أتليتكو، بعد دقائق من تسجيل أنطوان جريزمان لهدف أتليتكو الثاني من ضربة جزاء بعد لمسة يد من أندريس إنييستا.

واحتسب الحكم نيكولا ريزولي خطأ من خارج المنطقة.

وأضاف جابي "أحيانا يتم احتساب تلك الكرات، وأحيانا لا".

وأتم "لو كانت داخل المنطقة لكانت ضربة جزاء بالتأكيد".

وينتظر أتليتكو – وصيف نسخة 2014 – بايرن ميونيخ أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة، التي تقام قرعتها ظهر غد الجمعة.