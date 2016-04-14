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"منظمة التعاون الإسلامى": مكافحة الإرهاب فى صدر اهتمامات القمة الإسلامية

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"منظمة التعاون الإسلامى": مكافحة الإرهاب فى صدر اهتمامات القمة الإسلامية "منظمة التعاون الإسلامى": مكافحة الإرهاب فى صدر اهتمامات القمة الإسلامية
أكد إياد أمين مدنى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أن القضية الفلسطينية لا تزال هى القضية الأم لمنظمة دول التعاون الإسلامى، مناشدا الفلسطينيين ضرورة تجاوز الخلافات بما يدعم التفاوض الفلسطينى.

وأوضح مدنى فى كلمته أمام قمة دول التعاون الإسلامى، أن القمة وضعت مكافحة الإرهاب فى صدر اهتماماتها، قائلا: "اتفاقية الإرهاب لم تصدق عليها سوى 21 دولة من الدول الأعضاء كما أن منظمة التعاون الإسلامى تفتقر إلى تنظيم جماعى لفض النزاعات فيها".

وعن سوريا، قال مدنى إن منظمة التعاون الإسلامى تتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى سوريا، كما تعمل القمة على عقد مؤتمر مكة 2 لتحقيق المصالحة فى العراق، وتجدد الدعوة أيضا لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

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