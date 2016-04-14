مسؤول أمنى ببعثة الأمم المتحدة: تزايد عناصر "داعش" فى ليبيا بشكل مستمر

>صرح المستشار الأمنى لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا باولو سيرا بأن عدد عناصر تنظيم "داعش" بليبيا فى تزايد مستمر، مشيرا إلى عدم وجود دليل يؤكد اشتراك التنظيم باستغلال الاتجار بالمهاجرين.

وأضاف سيرا - فى كلمة له أمام لجنة منطقة التأشيرة الموحدة "شنجن" بالبرلمان الإيطالى، نشرت هنا اليوم الخميس - أن إيطاليا تلعب دورا ذو أهمية كبيرة فى ليبيا يعترف به المجتمع الدولى والشعب الليبى أيضا، والتزامنا من ناحية المستقبل يتمثل بخلق جيش نظامى، فى ليبيا وبالتالى تسهيل دخول عناصر جدد بالجيش الليبى".

من ناحية أخرى أكد مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص لشؤون السلام فى ليبيا جونثان وينر أن 28 دولة فرضت عقوبات على رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" نورى بوسهمين لانتهاكه قرار مجلس الأمن باعتباره معرقل لجهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة فى ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص لشؤون السلام فى ليبيا جونثان وينر - فى تغريدة له على تويتر اليوم /الخميس/ - "تفرض 28 دولة عقوبات على رئيس المؤتمر الوطنى لانتهاكه قرار مجلس الأمن رقم 2259؛ وأى تحويلات مالية للمؤتمر الوطنى تعرض جميع المشاركين للخطر"، ولم يذكر ما هى الدول التى فرضت العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قام بإدراج رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبوسهمين، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، باعتبارهم معرقلين لجهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة فى ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطنn.

من جانبه بحث نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فتحى المجبري، مع السفير الروسى لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، إمكانية تنمية قدرات الجيش الليبي، وتحديث أسلحته مما يمكنه من التغلب على تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى فى البلاد.

وذكرت بوابة الوسط اليوم، أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما بتونس ،أيضًا سبل دعم حكومة الوفاق الوطني، وآلية حل كافة المشاكل التى تعرقل عملها، وذلك للدفع بالعملية السياسية فى ليبيا إلى الأمام.

>وأضافت أن الاجتماع عقد بحضور الملحق العسكرى البحرى الجوى الروسى ألكسندر فومينكو، إضافة إلى مرشح وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق، العقيد المهدى البرغثي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فتح الله السعيطى .

وسبق للمجبرى والبرغثى أن عقدا سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين فى تونس، تركزت على مناقشة الكثير من المسائل التى تتعلق بالشأن الليبي، وسبل مكافحة الإرهاب ودعم البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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