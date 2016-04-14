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أندية "الكونغ فو" تواصل فعاليات بطولة الجمهورية بأسوان

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أندية "الكونغ فو" تواصل فعاليات بطولة الجمهورية بأسوان أندية "الكونغ فو" تواصل فعاليات بطولة الجمهورية بأسوان
تواصل بطولة الجمهورية للأندية فى لعبة الكونغ فو، فعالياتها لليوم الثانى على التوالى، بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة أسوان.

وأكد عبد الشافى حسين مدير منطقة الكونغ فو بمحافظة أسوان، أن المسابقة يشارك فيها حوالى 720 لاعبا ينتمون إلى 50 مركز شباب وناديا على مستوى الجمهورية من مختلف المراحل السنية.

وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البطولة تستمر لمدة خمسة أيام متتالية، ويتنافس فيها اللاعبون على أربعة مراحل سنية هى تحت 13 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 18 سنة، والمرحلة السنية فوق 18 سنة.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البطولة للعام الثانى على التوالى على أرض أسوان، يؤكد على قدرة أسوان الكبيرة فى استضافة كافة المنافسات الرياضية.

اليوم.. انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية للكونغ فو بالصالة المغطاة فى أسوان
>http://www.youm7.com/story/2016/4/13/اليوم-انطلاق-فعاليات-بطولة-الجمهورية-للكونغ-فو-بالصالة-المغط/2673061#

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