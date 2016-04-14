حريق جراء مداهمة إسرائيلية لشركة صرافة يشتبه بتمويلها للنشطاء الفلسطينيين

> قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في حريق شب خلال مداهمة جنود لمقر شركة صرافة يشتبه بتمويلها الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وأضاف الجيش أن شركة الصرافة رفضت التعاون وفتح خزانة خلال المداهمة اليوم الخميس. ثم فتحها الجنود باستخدام "تفجير متحكم فيه" مما أحدث الحريق.

ويقول الأمن الفلسطيني إن الحريق امتد إلى المتجار والمكاتب القريبة ودمر عشرة منها في مبنى تجاري بمدينة رام الله.

وقال نائل العزة، المتحدث باسم الأمن الفلسطيني، إن القوات الفلسطينية أخمدت الحريق الذي شب في شركة العجولي.

وقال الجيش إن المداهمة تستهدف "مصادرة أموال الإرهابيين" لكنها لم تتطرق إلى تحديد الجماعات التي يشتبه بأن شركة الصرافة تمولها.

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