ننشر صور المقبرة التى اكتشفها عمال المقاولون العرب بمينا البصل

حصل "اليوم السابع" على صور للمقبرة التى عثر عليها أحد عمال شركة المقاولون العرب، أثناء ترميمهم لسور قديم لمخازن السكة الحديد بالإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم وائل الحيوى رئيس المباحث، يفيد، بعثور العمال أثناء الحفر على عمق مترين، على بقايا عظام بشرية وجمجة، وباستكمال الحفر تبين وجود هيكلين عظميين، وعدد من الحجرات تحتوى على أوانى أثرية ترجع للعصرين اليونانى والرومانى، وذلك أثناء قيامهم بالحفر لترميم أسوار مخازن السكة الحديد.

انتقلت نيابة مينا البصل برئاسة المستشار عبد الحسيب حمدى، وإشراف المستشار شريف فؤاد رئيس النيابة النيابة، لمعاينة مكان الاكتشاف، وانتدبت لجنة من هيئة الآثار لنقلهم.