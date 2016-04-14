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زراعة الوادى الجديد تستعد لتطبيق منظومة كارت الحيازة الذكى لمزارعى المحافظة

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زراعة الوادى الجديد تستعد لتطبيق منظومة كارت الحيازة الذكى لمزارعى المحافظة زراعة الوادى الجديد تستعد لتطبيق منظومة كارت الحيازة الذكى لمزارعى المحافظة
قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن المديرية تقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات خاصة بكل الزمامات شاملة الحيازات الزراعية بأسماء الحائزين والمساحات والمحاصيل المنزرعة بكل زمام جمعية زراعية وبئر استعدادا لاستصدار كارت الحيازة الذكى للفلاح وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالزراعة والمحافظة على حقوق الفلاح والمزارع من جانب والدولة من جانب آخر.

وأضاف عبد الوهاب فى بيان له اليوم، أنه سيتم إنشاء وحدة خاصة بإصدار كارت الحيازة الذكى الممغنط الكترونيا الذى يعمل على جهاز مدخل علية كافة البيانات الخاصة بالمزارع مؤكدا على أن هذه المنظومة الجديدة سوف تقدم الخدمات الزراعية بكل سهولة ويسر وتحفظ للمزارع حقة فى ما تبقى من خدمات كالأسمدة على سبيل المثال الذى يستطيع المزارع أن يحصل فى المرة الواحدة على كل مستحقاته من الأسمدة أو جزء منها والمتبقى له يكون محفوظ بالكارت يحصل علية فى أى وقت أخر، هذا بالإضافة إلى أن تطبيق المنظومة سوف يحد من التلاعب والحصر الوهمى للزراعات.


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