توقيع اتفاقية لتمويل ترام مصر الجديدة والإسكندرية خلال زيارة الرئيس الفرنسى

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، اليوم الخميس، أنه سيتم توقيع اتفاقية لتمويل وتنفيذ مشروعى ترام مصر الجديدة وترام الإسكندرية مع وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوربى وبنك الإعمار الأوربى، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند المرتقبة للقاهرة الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توقيع اتفاقية تمويل المشروعين خلال زيارة الرئيس الفرنسى، بجانب توقيع عقود تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مع شركة فيسنى الفرنسية لتنفيذ الأعمال المدنية والحفر بالمرحلة الثالثة، وكذلك شركة سيسترا الفرنسية للإشراف على التنفيذ بهذه المرحلة.

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