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الإهمال الطبى يتسبب فى بتر عضو ذكرى لطفل أثناء عملية ختان بعين شمس

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الإهمال الطبى يتسبب فى بتر عضو ذكرى لطفل أثناء عملية ختان بعين شمس الإهمال الطبى يتسبب فى بتر عضو ذكرى لطفل أثناء عملية ختان بعين شمس
ضحية جديدة تضاف إلى ضحايا الإهمال الطبى الذى لا ينتهى فى ، حيث تسببت عملية ختان لرضيع فى بتر عضوه الذكرى بسبب خطأ طبى، أثناء إجراء العملية داخل مستشفى بعين شمس، حررت والدة الطفل محضراً بقسم شرطة عين شمس وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغاً من ربة منزل، تتهم فيه طبيبين بالتسبب فى بتر عضو ذكرى لطفلها الرضيع أثناء إجراء عملية ختان له داخل مستشفى بعين شمس، أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار أمجد المنوفى، باستدعاء الطبيين المتهمين وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


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