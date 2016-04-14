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#ليلة_الأبطال – جوارديولا: عذرا كريستيانو رونالدو

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#ليلة_الأبطال – جوارديولا: عذرا كريستيانو رونالدو #ليلة_الأبطال – جوارديولا: عذرا كريستيانو رونالدو

علق جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ على كلمات كريستيانو رونالدو التي أشار فيها إلى رغبته في فوز بنفيكا على النادي البافاري حتى يلاقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى جوارديولا أحلام الفريق البرتغالي في المسابقة بإقصائه من ربع النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين ليتأهل إلى نصف النهائي رفقة ريال مدريد وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي.

وكان رونالدو نجم ريال مدريد قد صرح بأنه يرغب في تأهل بنفيكا إلى نصف النهائي، إلا أن جوارديولا حرمه من هذا ورد عليه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وقال جوارديولا:"أعلم أنه أراد بنفيكا في نصف النهائي، أنا متأسف له".

وأضاف "طبيعي أن يرغب في مقابلة بنفيكا لأنه برتغالي".

وأتم "نحن سعداء بتأهلنا لهذا الدور ومستعدون لمواجهة أي فريق".

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