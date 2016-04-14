لاعب أرسنال: اختيار نيجيريا على حساب إنجلترا كان قرارا صعبا

أقر أليكس إيوبي لاعب أرسنال أن اختياره لتمثيل منتخب نيجيريا وليس إنجلترا كان قرارا صعبا بعدما حاول الاتحاد الإنجليزي إقناعه باللعب لفريق الأسود الثلاثة.

وخاض إيوبي مباراته الرسمية الأولى مع النسور الخضراء أمام مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 لينتهي حلم إنجلترا في تمثيل اللاعب لها بعدما ارتدى قميصها في الفئات العمرية الأصغر.

وقال إيوبي للموقع الرسمي لأرسنال:"كان قرارا صعبا للغاية، فالإنجليز أرادوني للعب في منتخبهم".

وأضاف "أفتخر بتمثيل نيجيريا وأشكر إنجلترا على الفرصة التي أرادوا منحها لي. شعرت بحب كبير من قبل الجمهور عندما لعبت مباراة ودية لنيجيريا، الجمهور وكأنه يريد أن يأكلك من شدة الحب".