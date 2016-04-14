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كوبر يجيب.. هل يعتمد منتخب مصر على محمد صلاح فقط

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كوبر يجيب.. هل يعتمد منتخب مصر على محمد صلاح فقط كوبر يجيب.. هل يعتمد منتخب مصر على محمد صلاح فقط

يعتقد الكثيرون أن خطة هيكتور كوبر مدرب منتخب تعتمد فقط على سرعة ومهارة محمد صلاح جناح روما، فهل هذا صحيح؟

صلاح كان صاحب هدف تعادل الفراعنة أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 الشهر الماضي، ويعتمد عليه الفريق كثيرا في تهديد مرمى المنافسين نظرا لقدراته.

أجاب كوبر بنفسه على هذا الأمر قائلا عبر قناة صدى البلد:"صلاح سنه صغير لكن لديه القدرة على اللعب في أقوى دوريات العالم نظرا للخبرة التي يتمتع بها".

وأضاف "لو لم يتواجد يوما ما؟ الفريق لديه مهمة سواء بوجوده أم لا. أستطيع تغيير تفاصيل صغيرة في الفريق لمجرد أن لاعبا قد غاب".

وأردف "لا أعتمد على لاعب واحد بل الجميع مستعد لخدمة الفريق. صلاح دائما متأهب ومتواضع وينفذ كل تعليماتي والمنتخب أكبر منه ومن كل اللاعبين".

وتابع "من الممكن أن يجلس صلاح احتياطيا، ما المشكلة في ذلك؟ سيشارك زميله. ذات مرة سألني لاعبا في منتخب جورجيا أنه لو لم يلعب أساسيا سيؤثر هذا على مشاركته مع ناديه، قلت له ستلعب لو أنك أفضل من زميلك وإذا شعرت أنا سآذيك فلتبق في ناديك".

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