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هاني العجيزي: أنا زملكاوي

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هاني العجيزي: أنا زملكاوي هاني العجيزي: أنا زملكاوي

أكد هاني العجيزي لاعب سموحة أنه يشجع نادي الزمالك وأنه يتمنى أن يراه دائما يتوج بالألقاب المحلية والقارية.

وكان العجيزي من ناشئي الزمالك قبل أن يلعب للأهلي في الفترة من 2008 إلى 2010 ثم انتقل للاتحاد السكندري.

وقال العجيزي عبر قناة أون تي في:"أشجع الزمالك بالطبع رغم أني لعبت للأهلي أيضا. أتمنى الفوز دائما للزمالك".

وأضاف "إذا طلبني الزمالك فلن أتردد لحظة في الموافقة على الانضمام إليه".

ويرى العجيزي أن رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب لديه مستقبلا كبيرا وأنه من الأفضل احترافه في أوروبا.

فقال العجيزي:"رمضان هو مستقبل الكرة المصرية بنظرا لامتلاكه قدرات مهارية وبنية جسدية قوية".

وأتم "أتمنى أن يتركه الأهلي لخوض تجربة الاحتراف الخارجي من الآن".

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