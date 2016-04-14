أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سموحة: تعاقدنا مع جعفر وأحمد رؤوف.. وهذه شروطنا لبيع باولو

Google+ Print
سموحة: تعاقدنا مع جعفر وأحمد رؤوف.. وهذه شروطنا لبيع باولو سموحة: تعاقدنا مع جعفر وأحمد رؤوف.. وهذه شروطنا لبيع باولو

أكد محمد فرج عامر رئيس سموحة أنه أتم التعاقد مع 6 لاعبين من أجل الموسم المقبل يأتي على رأسهم هدافي بتروجيت والمصري أحمد جعفر وأحمد رؤوف.

وقال عامر إنه مستعد لبيع هداف فريقه حسام باولو مقابل مبلغ 10 مليون جنيه في حالة ما إذا أراد الأهلي أو الزمالك التعاقد مع اللاعب.

ويستمر باولو – الذي انتقل لسموحة من الداخلية دون مقابل الصيف الماضي – في صدارة هدافي الدوري للموسم الثاني على التوالي إذا أحرز حتى اللحظة 14 هدفا هذا الموسم.

وقال عامر عبر قناة أون تي في:"تعاقدنا مع عدة لاعبين لتعويض الراحلين مع نهاية إعاراتهم مثل محمد حمدي زكي وإبراهيم صلاح وشريف حازم".

وأضاف "فسينضم لنا جعفر ورؤوف ومحمد شاهين وناصر رمضان والسيد فريد مدافع الإنتاج الحربي وصلاح سليمان لاعب إنبي".

وأردف "بعض الأخبار المتعلقة بسموحة غير صحيحة مثل طلب الزمالك التعاقد مع باولو وأيمن أشرف أو مثل رغبتنا في الحصول على محمد فتحي لاعب الإسماعيلي الذي لا أعرفه تماما".

وأتم "للأهلي والزمالك، من يريد باولو فليدفع 10 مليون جنيه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع