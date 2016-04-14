سموحة: تعاقدنا مع جعفر وأحمد رؤوف.. وهذه شروطنا لبيع باولو

أكد محمد فرج عامر رئيس سموحة أنه أتم التعاقد مع 6 لاعبين من أجل الموسم المقبل يأتي على رأسهم هدافي بتروجيت والمصري أحمد جعفر وأحمد رؤوف.

وقال عامر إنه مستعد لبيع هداف فريقه حسام باولو مقابل مبلغ 10 مليون جنيه في حالة ما إذا أراد الأهلي أو الزمالك التعاقد مع اللاعب.

ويستمر باولو – الذي انتقل لسموحة من الداخلية دون مقابل الصيف الماضي – في صدارة هدافي الدوري للموسم الثاني على التوالي إذا أحرز حتى اللحظة 14 هدفا هذا الموسم.

وقال عامر عبر قناة أون تي في:"تعاقدنا مع عدة لاعبين لتعويض الراحلين مع نهاية إعاراتهم مثل محمد حمدي زكي وإبراهيم صلاح وشريف حازم".

وأضاف "فسينضم لنا جعفر ورؤوف ومحمد شاهين وناصر رمضان والسيد فريد مدافع الإنتاج الحربي وصلاح سليمان لاعب إنبي".

وأردف "بعض الأخبار المتعلقة بسموحة غير صحيحة مثل طلب الزمالك التعاقد مع باولو وأيمن أشرف أو مثل رغبتنا في الحصول على محمد فتحي لاعب الإسماعيلي الذي لا أعرفه تماما".

وأتم "للأهلي والزمالك، من يريد باولو فليدفع 10 مليون جنيه".