ليلة_الأبطال – جوارديولا: عذرا كريستيانو رونالدو

كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك الكلمات التي وجهها لعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق أثناء مشادته مع زميله محمد سالم في تدريب الأربعاء.

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وقال باسم في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لم أتفوه بأي كلمات خارجة في حق عبد الحليم علي أثناء المشادة".

وأضاف "أقسم بالله أنني لم أقل سوى جملة واحدة فقط لمدير الكرة وهي (فلتطبق علي اللائحة)".

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وتضم قائمة الزمالك في الهجوم إيمانويل مايوكا ومحمد سالم في حين يغيب أحمد حسن مكي عن القائمة لمباراة الداخلية. (تعرف على القائمة)

ويستعد الزمالك لمواجهة هامة يوم 19 أبريل ضد مولودية بجاية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

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