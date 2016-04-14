التجهيز لافتتاح مشروع إعمار حديد المصريين لـ 100 منزل بشمال سيناء

تستعد محافظة شمال سيناء لافتتاح مشروع إعمار حديد المصريين وجمعية الأورمان لـ 100 منزل فى قرية الخربة بشمال سيناء، وهو أحد أهم المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها خلال احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء وعيد محافظة شمال سيناء القومى فى 25 أبريل الجارى.

وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إنه تفقد عمليات الإعمار التى شارفت على الانتهاء واطمأن على سير خطوات المشروع المقرر الانتهاء منه وتسليم المنازل لمستحقيها فى احتفال رسمى وشعبى داخل القرية بحضورالمساهمين فى المشروع.

وأوضح المهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه تم الانتهاء من عمليات الترفيق للمنازل المنوط بتنفيذه مجلس المدينة، وشملت الأعمال تركيب محول كهرباء وشبكة إنارة قائمة على 50 عمود كهرباء، ورصف الطرق المؤدية للمنازل والممرات فيما بينها بطول 2 كم، فضلا عن تجميل مدخل القرية ببلدورات خرسانية وتوسعة مدخل القرية، وتوصيل شبكة المياه.

وقال المهندس "محمد الزملوط " المشرف على المشروع، إنه يعتبر الثامن من نوعه ضمن سلسلة مشروعات مبادرة "إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا"، القائمة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتم اختيار قرية الخربة فى شمال سيناء لتنفيذ المشروع الذى يتضمن رفع كفاءة حى الـ "100 بيت" بقرية الخربة من استكمال بناء وبياض وسيراميك ونجارة ودهان وكهرباء وفرش جديد لهذه المنازل، فضلا عن منح الأسر المحتاجة من أبناء القرية وأصحاب هذه المنازل 50 مشروع أغنام وتجهيز العرائس اليتيمات ومشغل تطريز لتوفير سبل عمل جديدة للسيدات المعيلات والفتيات المقبلات على الزواج.

وأضاف أن الهدف من المشروع إيجاد نواة خدمية لتشجيع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لاستكمال العمل بتوصيل المرافق لهذا الحى من مياه وكهرباء ورصف، فضلا عن إنشاء ملعب كرة قدم كبير من وزارة الشباب .

يذكر أن قرية "الخربة" التى يجرى بها العمل بمشروع تعمير 100 منزل هى ضمن 24 قرية بمركز بئر العبد، وهى "الشيخ زايد وبالوظة والأحرار والشهداء ورمانة و6 أكتوبر والكرامة ورابعة وقاطية والجناين والمريح وأقطية والشوحط وأم عقبة والسلام ونجيلة والنصر والخربة والنجاح وسلمانة والتلول والسادات والروضة والعقايلة".

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