إصابة سائق وصاحب محل فى مشاجرة بالأسلحة بسبب لافتة إعلانية بشبرا الخيمة

شهدت مدينة السلام بشبرا الخيمة مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب لافتة إعلانية أسفرت عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر عن الواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنة تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمه ببلاغ مشاجرة ومصابين بشارع المصبغه مدينة السلام، انتقل ضباط وحده مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة للفحص.

وتبين حدوث المشاجرة بين كلا من طرف أول "كريم .م.ع" 32 سنة سائق مصاب بجروح ذات فتحات دائريه بالصدر والعضد والساعد الأيمن وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقه من ذات العيار، طرف ثان "تامر. ك.م" 34سنة صاحب محل منظفات و"محمد ك.م" 28 سنة صاحب محل منظفات شقيق الثانى وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و"محمد ى.ا" 34سنة تاجر خرده صديق الثانى، و"أحمد ى.ا" 41 سنة تاجر خرده شقيق الرابع وصديق الثانى، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الثانى بتركيب لافتة إعلانية لمحل المنظفات خاصته على شرفة مسكن الأول دون استئذانه، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية محدثين ما بهم من إصابات، ولدى تدخل المدعو" عمرو كامل 27 سنة عامل صديق الأول والثانى للفض بين الطرفين حدثت إصابته برش خرطوش بالصدر والبطن من الجهه اليسرى وتهتك بالكبد والطحال ونزيف داخلى بالبطن، وتم تحويله والمصابين لمستشفى معهد ناصر وحجزه للعلاج وبسؤاله أيد ذلك.

تمكن النقيب محمود ندا معاون مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدى كل منهم على الآخر بالضرب وأعترف الأول والثالث بحيازتهما للأسلحه النارية واستخدامها فى المشاجرة، كلف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8943 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2016م ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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