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بالصور.. أوقاف القليوبية تنظم قوافل دعوية لشرح صحيح الدين

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بالصور.. أوقاف القليوبية تنظم قوافل دعوية لشرح صحيح الدين بالصور.. أوقاف القليوبية تنظم قوافل دعوية لشرح صحيح الدين
نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية تحت إشراف الشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، قوافل دعوية وأمسيات دينية بمختلف قرى مركز بنها لشرح صحيح الدين.

وقال الشيخ محمد شعلان وكيل المديرية، إنه تم تنظيم أمسية دينية بمسجد "البحرى" بكفر طحلة، تحت إشراف مدير إدارة بنها أول الشيخ عبدالمعطى عياد، كما تم تنظيم قافلة دعوية بمسجد "سيدى على الشامى" بقرية سندنهور، وذلك فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيحة وتحصين شبابنا ضد الأفكار المتطرفة.

أمسيات دينية-اوقاف القليوبية-قوافل دعوية (1)

أمسيات دينية-اوقاف القليوبية-قوافل دعوية (2)

أمسيات دينية-اوقاف القليوبية-قوافل دعوية (3)


>- وكيل أوقاف القليوبية يناقش مع كبار المفتشين تكثيف القوافل الدعوية

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