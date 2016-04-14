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13 قتيلا من القوات الحكومية اليمنية فى هجوم للمتمردين

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13 قتيلا من القوات الحكومية اليمنية فى هجوم للمتمردين 13 قتيلا من القوات الحكومية اليمنية فى هجوم للمتمردين

>قتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية فى هجوم للمتمردين على مواقع لها قرب صنعاء، فى تواصل للمعارك رغم وقف اطلاق نار معلن منذ أيام، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية الخميس.

وقالت المصادر الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، "قتل 13 عنصرا على الأقل من الجيش الوطنى الأربعاء فى هجوم واسع" شنه الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح على مواقع للقوات الحكومية فى مديرية نهم شمال شرق صنعاء.

وأشارت المصادر إلى "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال إحباط الهجوم" الذى استهدف مواقع مستحدثة من القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربى بقيادة .

يأتى ذلك رغم دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ منتصف مساء الأحد ، يمهد لاستئناف مباحثات سلام برعاية الـمم المتحدة فى 18 أبريل بالكويت.

ويتعرض وقف النار لخروقات يومية، على رغم تعهد الاطراف احترامه.
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مصر 365

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