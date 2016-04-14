«أوباما» : سنواصل العمليات ضد تنظيم داعش في جميع مناطق تواجده

قال الرئيس باراك أوباما، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق وضع الجماعة المتشددة في وضع دفاعي بتقليص الأراضي التي تسيطر عليها وضرب كبار قادتها، مؤكدا أنه سيواصل العمليات ضد التنظيم المتشدد في جميع مناطق تواجده.

ونقلت قناتا العربية “الحدث” و”سكاي نيوز عربية” الاخباريتان عن أوباما خلال اجتماع عقده الليلة في مقر وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه” مع مستشاريه للأمن القومي ، قوله – إنه يجب على الولايات المتحدة والعالم مساعدة العراق بينما يعمل لتحقيق الاستقرار في المدن التي كانت تحت سيطرة داعش ، مضيفا أن المسؤولين الأمنيين سيعدون خططا لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي.

وكشف الرئيس أوباما عن إلقاء القبض على قيادات من داعش زودوهم بمعلومات مهمة عن التنظيم ، مشيرا إلى أن الأمنيين يحاولون التخلص من الهجمات الإنتقامية التي يقوم بها داعش.

واعتبر أوباما أن : “القوة الأساسية لتنظيم داعش في سوريا والعراق مستمرة في الانكماش مع تراجع عدد المقاتلين إلى أدنى مستوى في عامين” ، مشيرا إلى أن المعركة ضد داعش طويلة ، موضحا أن مقاتلات التحالف الدولي نفذت 1150 غارة جوية ضد التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.

وتطرق بالقول :” علينا مساعدة ليبيا على مواجهة إرهاب داعش بها، مضيفا أن هناك هجمات ضد عناصر القاعدة فى اليمن والصومال، وتابع ” لن يكون للارهابيين أى ملاذ”.

وعن الملف السوري، اعتبر أوباما أن ما أسماه الحرب الأهلية في سوريا ساعدت على تقوية داعش ، مشددا على أن لا مستقبل لسوريا بوجود الأسد .

وأشار إلى أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تشمل فترة انتقالية لا يشارك فيها الأسد.

وأضاف الرئيس أوباما أن موضوع “مستقبل سوريا سيكون ضمن جدول أعمال قمة خليجية الأسبوع المقبل”.

وتابع :”علينا اتخاذ القرارات الصحيحة لحماية شعبنا”، مؤكدا أنه على دول العالم تشاطر المعلومات حول الجماعات الإرهابية، مضيفا أن هناك تعزيز تعاون أمني مع حلفائنا لملاحقة التنظيمات الإرهابية.