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القبض على عاطلين لحيازتهما 120 قرصا مخدرا بأسوان

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القبض على عاطلين لحيازتهما 120 قرصا مخدرا بأسوان القبض على عاطلين لحيازتهما 120 قرصا مخدرا بأسوان
تمكن رجال المباحث بمركز إدفو من القبض على عاطلين، لاتهامها بحيازة كمية من العقاقير المخدرة بغرض الاتجار، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو عقب تقنين الإجراءات من القبض على المتهم "بكر.ع"- 33 سنة عاطل وبحيازتـه 80 قرص مخدر ومبلغ 550 جنيها وهاتف محمول، والمتهم "خالد.هـ"- 30 سنة عاطل وبحيازتـه 40 قرص مخدر ومبلغ 50 جنيها.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ من متحصلات البيع، حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2886 لسنة 2016 م إدارى مركز إدفو والمحضر رقم 2882 لسنة 2016 م إدارى مركز إدفو، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.


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