أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

Google+ Print
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية
ألقت مباحث مركز الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى طبنجة صوت معدلة بقصد الدفاع و100قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم " أحمد. ح. ع" 28 سنةعاطل وبحوزته سلاح نارى " طبنجة صوت معدلة " تحمل أرقام 46482 وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع AB ، وبها خزينة فارغة، كما ضبط بحوزته 100 قرص مخدر، وتليفون محمول ومبلغ 100 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .


>- القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365