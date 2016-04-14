القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

ألقت مباحث مركز الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى طبنجة صوت معدلة بقصد الدفاع و100قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم " أحمد. ح. ع" 28 سنةعاطل وبحوزته سلاح نارى " طبنجة صوت معدلة " تحمل أرقام 46482 وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع AB ، وبها خزينة فارغة، كما ضبط بحوزته 100 قرص مخدر، وتليفون محمول ومبلغ 100 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

- القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

>