تجديد حبس متهمين 15 يوما بسوهاج لشروعهما فى قتل شخص بسبب خلافات

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان تجديد حبس المتهمين "أحمد.م.م" عامل 23 سنة و"صالح.ع.م" عامل 23 سنة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "وليد.ص.أ" بعد أن قاما بطعنه بالسكين بدائرة مركز سوهاج .

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة المجنى عليه إثر التعدى عليه بالسكين وتم نقله للمستشفى، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قاما باستدراجه وسط الزراعات بناحية الكوامل وتعديا عليه بالسكين وطعنه فى رقبته ورأسه وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .

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