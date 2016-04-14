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ضبط عامل متهم بالتحرش بطالبة ثانوى بالقليوبية

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ضبط عامل متهم بالتحرش بطالبة ثانوى بالقليوبية ضبط عامل متهم بالتحرش بطالبة ثانوى بالقليوبية
تمكن ضباط مباحث قسم العبور من ضبط عاطل متهم بالتحرش بطالبة ثانوى بمساكن الشباب

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطار من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ لقسم العبور من المدعوة "نادين م.ا" 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى ومقيمة دائرة القسم ، بقيام "عمر أ.ا"18 سنة عامل بمصنع نسيج ومقيم المنطقة الصناعية الثانية – إسكان الشباب – دائرة القسم وله محل إقامة آخر كوم حمادة - البحيرة، بالتحرش بها حال عودتها لمسكنها، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4696 جنح قسم العبور لسنة 2016م .


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