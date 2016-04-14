5 عادات يومية تشكل خطرا على صحتك وتعرضك للأمراض.. تخلص منها

1- التعرض للكثير من الإجهاد

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2- الأطعمة غير الصحية

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3- الإكثار من الملح

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4- الإكثار من القهوة

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5- تناول الكحول

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أصبح نمط الحياة السريع الذى نعيشه فى هذه الأيام يمثل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، كما أن العديد من العادات اليومية التى نتبعها قد تشكل خطرا على صحتنا.. وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا العادات اليومية التى تمثل خطرا على حياة البشر وتعرضهم للعديد من الأمراض. وشملت العادات الخاطئة والضارة وفقا للتقرير ما يلى:>الإجهاد هو القاتل الصامت للإنسان خاصة المرأة، ومن الضرورى السيطرة عليه بممارسة بعض التمرينات كاليوجا.>الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية عالية ومشبعة بالدهون ليست جيدة لصحة القلب وأجهزة الجسم، وتناولها بشكل منتظم يؤدى لرفع مستوى ضغط الدم والكولسترول فى الدم.>تناول كميات كبيرة من الصوديوم فى طعامك اليومى يمثل ضررا كبيرا على القلب ومستوى ضغط الدم.>القهوة تعمل على إثارة الجهاز الهضمى والإصابة بالتهابات المعدة، ويمكن أن تؤدى للشعور بالإجهاد الجسدى وارتفاع ضغط الدم.>الكحول يؤدى إلى الإصابة بارتفاع مستوى السكر والإصابة بأمراض القلب، والإضرار بالكبد كما يزيد مستوى ضغط الدم، وله الكثير من المخاطر الصحية فى وقت مبكر من الحياة.