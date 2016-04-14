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الطرق الصوفية تختتم رجبية "السيد البدوى" اليوم

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الطرق الصوفية تختتم رجبية "السيد البدوى" اليوم الطرق الصوفية تختتم رجبية "السيد البدوى" اليوم
يختتم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، ومحبى أولياء الله الصالحين مساء اليوم الخميس، مولد "رجبية" العارف بالله السيد "أحمد البدوى"، فى ساحة المسجد والصارى المجاور له بمدينة طنطا.

وتوافد الآلاف من أحباب الصوفية من جميع المحافظات خاصة من الطرق الشاذلية والسطوحية والعزمية والرفاعية والخلوتية، والبرهامية والخليلية، والهاشمية، على ساحة المسجد الأحمدى، وأقاموا الخيام بالقرب من المسجد وأطعموا الطعام للفقراء والمساكين والرواد على مدار أسبوع كامل للاحتفال بالرجبية.

وتشهد الاحتفالات التواشيح والأناشيد الدينية والابتهالات لعدد من المنشدين، كما تشهد خيام الطرق الصوفية حلقات ترديد الأناشيد الصوفية المعروفة فى حب الرسول، وحمل الأعلام الخضراء والتكبير والتهليل وسط زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية.

من جانبها، أعلنت محافظة الغربية حالة الطوارئ للاحتفال برجبية البدوى بتكثيف الحملات الأمنية بالساحة الأحمدية ومناطق الاحتفال وتوفير أجهزة كاشفة للمفرقعات ودوريات تجوب الشوارع طوال فترة الاحتفال.


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