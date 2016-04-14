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كيرى يبحث هاتفيا مع دى ميستورا استئناف المفاوضات بجنيف حول الأزمة السورية

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كيرى يبحث هاتفيا مع دى ميستورا استئناف المفاوضات بجنيف حول الأزمة السورية كيرى يبحث هاتفيا مع دى ميستورا استئناف المفاوضات بجنيف حول الأزمة السورية

>أجرى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اتصالا هاتفيا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دى ميستورا، ناقشا خلاله استئناف المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة حول الأزمة السورية فى جنيف.

وذكرت الخارجية الأمريكية فى بيان لها أن كيرى أكد دعم الولايات المتحدة القوى للتركيز على العملية الانتقالية السياسية وفقا لبيان جنيف الصادر عام 2012، معربا عن قلق الولايات المتحدة الجاد إزاء تجدد أعمال القتال فى عدة مناطق فى سوريا.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أبلغ دى ميستورا قلق الولايات المتحدة بشأن إعاقة النظام السورى جهود الإغاثة الإنسانية، داعيا مجددا النظام السورى إلى الالتزام التام وفقا لاتفاق وقف الاعتداءات والسماح الفورى بوصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين وبدون قيود، مطالبا كافة الدول المؤثرين على النظام السورى ببذل كل ما بوسعهم لضمان الوفاء بهذ الالتزامات.
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