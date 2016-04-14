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وزير الرى: نعالج مياه الصرف الزراعى على 6 مراحل لسد العجز المائى

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وزير الرى: نعالج مياه الصرف الزراعى على 6 مراحل لسد العجز المائى وزير الرى: نعالج مياه الصرف الزراعى على 6 مراحل لسد العجز المائى
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن خطة الوزارة خلال الفترة القادمة هى التوسع فى معالجة مياه الصرف الزراعى على 6 مراحل، وذلك لسد العجز المائى الذى تعانى منه ، وحتى تكفى المواطنين عندما يصل تعداد سكاننا إلى 120 مليون.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن مصر تعانى من عجز مائى، وتضطر إلى إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، لافتاً إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه وزارة الرى هو ترشيد الاستهلاك ورفع قدرات العاملين فى قطاع المياه، بالإضافة إلى رفع كفاءة الاستخدام وإعادة معالجة المياه لمواجهة زيادة الطلب.

وأشار عبد العاطى إلى أن حريصة على الالتزام بمسؤولياتها الوطنية تجاه القضاء على مصادر التلوث البيئى لشبكة المجارى المائية، وعلى رأسها تحسين نوعية المياه، حيث يتم تنفيذ خطة طموحة للقضاء على جميع مصادر التلوث بالمصارف الزراعية ومعالجتها وإعادة استخدامها فصلاً عن الحفاظ على استثمارات قومية حالية تصل إلى مئات المليارات.

- وزير الرى: تعاون مصرى سعودى فى مجال تحلية مياه البحر
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مصر 365

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