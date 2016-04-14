سامح شكرى يغادر إلى تركيا اليوم لرئاسة وفد مصر بمؤتمر القمة الإسلامى

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى مدينة إسطنبول، ليترأس وفد مصر فى الدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامى، حيث تقوم مصر بتسليم رئاسة منظمة التعاون الإسلامى لتركيا بعد انتهاء رئاستها للدورة الـ12 للمؤتمر.

وتستضيف تركيا، على مدار يومين، الدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامى، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب رؤساء برلمانات، ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة.

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