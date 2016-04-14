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52%من القراء يتوقعون نجاح إجراءات جهاز حماية المستهلك فى ردع التجار الجشعين

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52%من القراء يتوقعون نجاح إجراءات جهاز حماية المستهلك فى ردع التجار الجشعين 52%من القراء يتوقعون نجاح إجراءات جهاز حماية المستهلك فى ردع التجار الجشعين
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع"، على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح إجراءات جهاز حماية المستهلك فى ردع التجار الجشعين"، توقع غالبية القراء نجاح إجراءات جهاز حماية المستهلك فى ردع التجار الجشعين.

وتوقع 52% من القراء نجاح إجراءات جهاز حماية المستهلك فى ردع التجار الجشعين، بينما استبعد 47 % من القراء نجاح إجراءات جهاز حماية المستهلك فى ردع التجار الجشعين، فى الوقت الذى أعرب فية 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- 53% من القراء يتوقعون نجاح التموين فى الحفاظ على أسعار السلع خلال رمضان

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مصر 365

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