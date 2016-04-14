الخميس 5 مايو إجازة الإسراء والمعراج في الحكومة الاتحادية

تقرر ترحيل عطلة ذكرى الاسراء والمعراج إلى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 8 مايو 2016.

جاء ذلك في تعميم للهئية الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم استنادا لأحكام الفقرة 5 من المادة 100 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة ومن ضمنها مناسبة الإسراء والمعراج ولاحكام الفقرة 6 من المادة المشار إليها والتي تنص على انه يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة إلى بداية الأسبوع أو نهايته إذا وقعت بين يومي عمل وقد تصادف ان مناسبة الاسراء والمعراج يوم الاربعاء 27 رجب1437 ه الموافق 4 مايو 2016 .

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم اصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.