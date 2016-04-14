اليوم.. ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم بشرم الشيخ

ُتختتم اليوم الخميس، فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثالثة والعشرين لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، التى تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ويشارك فيها أكثر من 60 دولة ونحو 75 متسابقا من الدول والعربية والأجنبية من كل دول العالم.

يحضر ختام المسابقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حيث قررت وزارة الأوقاف تكريم نخبة من كبار القراء فى ختام أعمال المسابقة العالمية الثالثة والعشرين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

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