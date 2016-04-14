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اليوم.. انتهاء موعد تلقى طلبات الراغبين للاشتراك فى معارض الأثاث بالصعيد

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اليوم.. انتهاء موعد تلقى طلبات الراغبين للاشتراك فى معارض الأثاث بالصعيد اليوم.. انتهاء موعد تلقى طلبات الراغبين للاشتراك فى معارض الأثاث بالصعيد
تنتهى اليوم الخميس، إدارة التعاون الإنتاجى بمحافظة دمياط، من تلقى طلبات صغار الصناع الراغبين فى الاشتراك بمعارض منتجات الأثاث الدمياطى بمحافظات الصعيد، وبلغ عدد من تقدموا حتى الآن 77 صانعا.

يأتى ذلك فى إطار فتح أسواق جديدة لصغار الصناع ومد يد العون لهم لترويج منتجاتهم من الأثاث فى ست محافظات، وهى (المنيا وسوهاج والفيوم وأسيوط وبنى سويف وقنا)، ليتم البدء بمحافظتى المنيا وسوهاج خلال الفترة من 1 مايو وحتى 31 مايو المقبل، وتتوالى باقى المحافظات تباعا.


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