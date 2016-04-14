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دى ميستورا: كافة الدول تدعم المفاوضات والانتقال السياسى فى سوريا

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دى ميستورا: كافة الدول تدعم المفاوضات والانتقال السياسى فى سوريا دى ميستورا: كافة الدول تدعم المفاوضات والانتقال السياسى فى سوريا

>أكد مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا، أن زيارته إلى العواصم موسكو وطهران وعمان وهى الزيارات التى عاد منها إلى جنيف، كانت بهدف الحصول على الدعم من تلك العواصم للعملية السياسية والمفاوضات .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء عقب لقاء مع وفد المعارضة السورية فى اليوم الأول للجولة الثالثة للمفاوضات حول الأزمة السورية فى جنيف.

وقال دى ميستورا، إنه أكد أمام من التقاهم من المسؤولين فى تلك العواصم أن المطلوب هو جدول أعمال واضح لنقاش يفضى إلى انتقال سياسى، مشددا على أن أحدا فى تلك العواصم لم يشكك فى أى من ذلك أو فى البنود المطروحة والتى تشمل الحوكمة والدستور والانتخابات والانتقال السياسى فى سوريا .

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