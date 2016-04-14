4 أطعمة ومشروبات لزيادة القدرة العقلية والوقاية من اضطرابات الدماغ

الدماغ من أهم أجهزة الجسم لأنه ينظم عمل الأجهزة الأخرى، واتباع نظام غذائى متوازن ضرورة للحفاظ على الصحة العامة للدماغ وانتظام عمله.

وكشف الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا عن نظام غذائى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز القدرة العقلية، ومنع اضطرابات الدماغ والوقاية من الإصابة ببعض الأمراض كالخرف وباركنسون وألزهايمر، وتتضمن هذه الأطعمة والمشروبات:

1- الشاى الأخضر:

2- السبانخ:

3- التفاح:

4- الأفوكادو:

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>يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تقضى على الجذور الحرة، ومادة البوليفينول التى تحد من تراكم البروتين فى الدماغ وتقلل خطر الإصابة بالخرف، وتعزز صحة الذاكرة والدماغ.>تحتوى على كميات كبيرة من البوتاسيوم، وتعد واحدة من أفضل الأطعمة للدماغ، فالبوتاسيوم يساعد فى الحفاظ على توصيل الموصلات الكهربية فى الدماغ، ويمنع تلف الخلايا ويقلل خطر الخرف.>يحتوى على مادة الكيرستين "من مجموعة الفلافونويد"، التى تعمل بمثابة مضادات أكسدة قوية، تحمى من الأمراض العصبية كالشلل الرعاش والزهايمر، كما أن التفاح يحمى الخلايا العصبية من التلف ويقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة والبروستاتا.>يحتوى على المعادن التى تجدد الأكسجين فى الدم، كما المواد المضادة للأكسدة الموجودة فى الأفوكادو تمنع الأكسدة والتهاب الخلايا، بالتغلب على الجذور الحرة.

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